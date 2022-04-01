Елена Вяльбе будет переизбираться в совет FIS

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе будет переизбираться в состав совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает пресс-служба FIS.
Вяльбе вошла в совет FIS в июне 2021 года. В новый состав органа, избираемого на двухлетний период (до 2024 года включительно), войдёт 21 человек: президент FIS, двое представителей спортсменов и 18 членов совета, которые будут выбраны из 23 кандидатов. Выборы состоятся 26 мая.
53-летняя Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. До Вяльбе Россию в FIS представлял предприниматель Андрей Бокарёв. В феврале 2020 года Вяльбе сменила его на посту президента Ассоциации лыжных видов спорта России.
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