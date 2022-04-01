Дарья Непряева врезалась в разделительный треугольник во время эстафеты на ЧР
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На чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре проходит женская эстафета. Во время гонки произошёл неприятный инцидент с лыжницей Дарьей Непряевой, младшей сестрой лидера российской сборной Натальи Непряевой.
Дарья врезалась в разделительный треугольник и упала. В результате падения она сломала лыжную палку, но ей быстро дали новую. Из-за инцидента Дарья отстала от основной группы участниц.
Дарья Непряева представляет команду ЦФО. Помимо неё в четвёрку входят Ирина Головатюк, Майя Якунина и Кристина Кускова.
В общей сложности участие в эстафете принимают 15 команд. Напомним, что российских лыжников отстранили от международных соревнований. В связи с этим им приходится выступать на внутренних турнирах.
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