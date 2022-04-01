Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дарья Непряева врезалась в разделительный треугольник во время эстафеты на ЧР

Дарья Непряева врезалась в разделительный треугольник во время эстафеты на ЧР
Комментарии

На чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре проходит женская эстафета. Во время гонки произошёл неприятный инцидент с лыжницей Дарьей Непряевой, младшей сестрой лидера российской сборной Натальи Непряевой.

Дарья врезалась в разделительный треугольник и упала. В результате падения она сломала лыжную палку, но ей быстро дали новую. Из-за инцидента Дарья отстала от основной группы участниц.

Дарья Непряева представляет команду ЦФО. Помимо неё в четвёрку входят Ирина Головатюк, Майя Якунина и Кристина Кускова.

В общей сложности участие в эстафете принимают 15 команд. Напомним, что российских лыжников отстранили от международных соревнований. В связи с этим им приходится выступать на внутренних турнирах.

Новость по теме
Лыжный спорт, чемпионат России: во сколько начало женской и мужской эстафет, где смотреть
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022