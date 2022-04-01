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Мекрюкова рассказала о победной тактике команды Тюменской области в эстафете на ЧР

Мекрюкова рассказала о победной тактике команды Тюменской области в эстафете на ЧР
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Российская лыжница Наталья Мекрюкова, ставшая чемпионкой России в эстафете в составе сборной Тюменской области, прокомментировала результаты гонки.

«Мы ожидали, что будем бежать вместе с Татарстаном. Наша главная задача была убежать как можно дальше от команды Архангельской области, сделать отрыв. С этой задачей мы справлялись, но своим этапом я не очень довольна. Оставила на трассе все силы, которые были.

Нереально ли было удержаться за Иксановой? Думаю, реально, но не с моим сегодняшним состоянием. Каждый на своём этапе выкладывает на максимум, и свой максимум я показала. Просто очень много гонок уже прошло, и в каждой гонке выступать на высоком уровне тяжело, силы заканчиваются.

Не слишком ли короткая дистанция 5 км? Самая коварная, я бы сказала. Быстро начнёшь – есть риск мгновенно зациклиться. 5 км нужно начинать на 90 процентов, а с середины гонки работать максимально», — передаёт слова Мекрюковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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