Александр Большунов прокомментировал выступление в эстафете на чемпионате России

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал своё выступление на втором этапе эстафеты на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Сборная Архангельской области, за которую выступает Большунов, первой передала эстафету на третьем этапе.

«Сегодня неплохо получилось. Хорошие лыжи, нормальное самочувствие и неплохой результат. Я технично поработал эти 10 километров, проработался, вышел на хороший пульс – эта гонка точно идёт в актив.

Я надеялся, что Саня Терентьев как минимум придёт вместе с лидером, но, видимо, он чуть раньше начал ускоряться, поэтому его не хватило в конце. Но это было небольшое отставание, которое я на первом круге ликвидировал, а дальше смог ещё добавить. Тактики никакой не было, нужно было работать на максимум со старта», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».



