Лыжник Порошкин, выигравший эстафету на ЧР, рассказал о стратегии на своём этапе

Российский лыжник Илья Порошкин, ставший победителем эстафеты на чемпионате России в составе сборной Коми, прокомментировал гонку.
«Все этапы были сложными, и все ценными. Не зря это командная гонка, здесь каждый выкладывается на полную. Когда мы с Артёмом Николаевым вышли на старт, видя отставание, между собой переглянулись и поняли, что нам нужно работать вместе на всю катушку с самого старта, чтобы отыграть эти 30 секунд. Мы с ним менялись – то Артём работал равнину, то я равнину, и так догнали Алексея Шемякина. А дальше нужно было просто добавить на финише и передать эстафету первым.
Всегда можно изыскать резервы. Каждый может переступить через себя в критические моменты. Такой победой можно гордиться. Наша эстафетная четвёрка всегда бьётся изо всех сил, и мы рады, что сегодня оказались самыми сильными. А поддержка болельщиков невероятно заряжала», — сказал Порошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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