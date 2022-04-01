Илья Семиков рассказал о борьбе с командой Александра Большунова в эстафете на ЧР

Российский лыжник Илья Семиков, выступивший за сборную Республики Коми в эстафете на чемпионате России, рассказал о тактике в борьбе с командой Архангельской области, за которую на втором этапе бежал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Семиков бежал на первом этапе, сборная Коми победила, Архангельская область стала третьей.

«Первые два километра планировал просто катиться, а потом начинать постепенно работать. На первом круге показалось, что лыжи у меня работают не очень – слишком уж сзади пелотон накатывал. Но, видимо, это соперники так работали. А когда пошли на второй круг, понял, что сил достаточно осталось, и километра с шестого я постепенно наращивал темп.

Понимал, что дальше бегут трое наших ребят, и задача была дать Ермилу Вокуеву просвет перед Александром Большуновым. Даже если Большунов этот просвет закроет, то Ермилу всё равно будет легче. Так и получилось», — сказал Семиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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