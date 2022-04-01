Алексей Виценко: финиш с флагом для меня первый в карьере, я очень горд

Лыжник Алексей Виценко, который был финишёром в составе сборной Коми на чемпионате России в Сыктывкаре, рассказал, как удалось выиграть у ближайших преследователей из Татарстана 56,3 секунды.

«Илья Порошкин передал мне эстафету первым, и тут уже думать не приходилось – надо было с первых метров работать на максимум. Я так и пошёл и довольно быстро почувствовал, что Дмитрий Горошников «подвисает». Подумал, что ещё пара подъёмов – и он отвалится. А когда увидел, что именно это и произошло, ещё больше прибавил для уверенности, не хотелось довести до финишных разборок. Потом просто шёл на предельной концентрации, старался не зацепиться нигде, не сломать, не дай бог, палку. Финиш с флагом для меня первый в карьере, и я очень горд, что это флаг Республики Коми. Мы очень хотели подарить болельщикам праздник, и у нас это получилось.

Я бы хотел отметить невероятную поддержку зрителей. Сегодня поклонники лыж даже в лесу были, стояли в сугробах и кричали. Я даже удивился – как они туда пробрались? Но было очень приятно. На эту эстафету даже мама моя приехала, это ещё больше сил придало», — сказал Виценко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.