Ярослав Рыбочкин: соперник из Архангельской области в какой-то момент «нажал на тормоза»

Финишёр команды Татарстана в эстафетной гонке на чемпионате России в Сыктывкаре Ярослав Рыбочкин рассказал, как удалось отнять серебро у сборной Архангельской области, за которую на втором этапе бежал Александр Большунов. На четвёртом этапе Рыбочкин боролся за второе место с Дмитрием Горошниковым.
«Я до определённого момента своего этапа шёл в своём темпе, нигде особо не ускорялся, но мой соперник из Архангельской области в какой-то момент «нажал на тормоза». Мне подсказали, что отрыв сокращается, несмотря на то что я, повторю, шёл ровно. Конечно, после такой новости бензина прибавилось у меня, откуда-то дополнительные силы взялись, хотя я думал, что прибавить просто нереально. Ну а на финишном подъёме, когда я догнал соперника, он уже не сопротивлялся», — сказал Рыбочкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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