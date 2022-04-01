Матыцин рассказал, как решается вопрос со спортинвентарём после ухода иностранных брендов

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о защите прав спортсменов после отказа нескольких зарубежных брендов работать с российскими лыжниками.

«Мы уже представили в правительство предложения по новой модели проведения соревнований в России, по защите социальных прав спортсменов, по изменению Единой российской спортивной классификации, для того чтобы отмена международных соревнований не сказалась ни на спортсменах, ни на тренерах, ни на зрителях. Мы будем дополнительно предлагать форматы соревнований с дружественными странами, в том числе и по лыжным гонкам.

Вопросы импортозамещения и производства инвентаря не только для лыжного спорта, но и для многих других видов спорта уже прорабатываются Минпромторгом. Уверен, что у России огромные ресурсы, возможности и таланты. Мы ни в коей мере не в пассиве, а любой кризис даёт возможности для развития. Мы в Минспорта готовы, чтобы этот вызов принять и вместе с федерациями, спортсменами, тренерами, производителями преодолеть сложный период», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.