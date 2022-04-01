43-летняя финская лыжница Ропонен завершила карьеру. Она участвовала в пяти Олимпиадах

43-летняя финская лыжница Риитта-Лииса Ропонен объявила о завершении карьеры на международных соревнованиях. Спортсменка планирует продолжать выступать на чемпионате Финляндии.

Ропонен — бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, трёхкратная чемпионка мира. Финская лыжница — участница пяти Олимпиад и девяти чемпионатов мира. Первая Олимпиада для Ропонен — Солт-Лейк-Сити-2002. На Игры-2022 в Пекине спортсменка не попала, так как не отобралась в состав сборной Финляндии.

Финка за карьеру провела 238 гонок на Кубке мира, в которых восемь раз поднялась на пьедестал. Впервые в Ла-Клюза в 2006 году, последнюю международную медаль лыжница завоевала в Рыбинске в 2015 году. В обоих случаях Ропонен делала это в индивидуальных гонках.

У Ропонен — две победы на Кубке мира: гонка на 15 км в Рыбинске в 2007 году и гонка преследования в шведском Фалуне в 2009 году.

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