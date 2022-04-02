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Лыжные гонки, чемпионат России — 2022: во сколько начало женского марафона, где смотреть

Лыжные гонки, чемпионат России — 2022: во сколько начало женского марафона, где смотреть
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Сегодня, 2 апреля, в Сыктывкаре пройдёт женский марафон свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022. Гонка начнётся в 10:30 мск, в прямом эфире её покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция стартует в 10:15 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Марафон, свободный стиль. 30 км. Женщины. Старт-лист.

1. Наталья Непряева.
2. Алиса Жамбалова.
3. Екатерина Смирнова.
4. Анастасия Рыгалина.
6. Мария Истомина.
10. Ольга Жолудева.
12. Ольга Царёва.
14. Евгения Крупицкая.
21. Елизавета Шалабода.
23. Наталья Мекрюкова.
31. Наталья Матвеева.
36. Анна Грухвина.
46. Анастасия Кулешова.

Напомним, российские лыжники не сумели завершить прошедший кубковый сезон из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). В завершившемся сезоне Кубка мира Наталья Непряева выиграла «Большой хрустальный глобус» среди женщин, а Александр Большунов уступил в борьбе за главный титул сезона норвежцу Йоханнесу Клебо.

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