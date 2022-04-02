«Одна команда рассказала про другую». Климов — о дисквалификациях прыгунов на ОИ-2022

Российский прыгун с трамплина, серебряный призёр Олимпиады в Пекине Евгений Климов рассказал, что могло привести к массовой дисквалификации спортсменов на Играх-2022.
Напомним, в смешанном командном турнире на Олимпийских играх в Пекине четыре сборные были дисквалифицированы из-за правил экипировки. Из-за этого серебряные медали получили российские прыгуны.
«За эту зиму у российских спортсменов было около семи дисквалификаций. У меня тоже в декабре. Поэтому к Олимпиаде мы подошли в полностью соответствующих регламенту комбинезонах. У других, видимо, произошло наоборот: к ним лояльнее относились в течение сезона, но жёстко проверили на Олимпиаде.
Ходят разговоры, что одна команда рассказала про другую секретную информацию, и их начали проверять жёстко. В результате пошла цепная реакция. Всех проверили и дисквалифицировали», – цитирует Климова «Матч ТВ».
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