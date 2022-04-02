Российский прыгун Климов объяснил детали скандала из-за показа перчаток с флагом в камеру

Российский прыгун с трамплина, серебряный призёр Олимпиады в Пекине Евгений Климов объяснил детали скандала из-за показа перчаток с флагом страны в камеру во время этапа Кубка мира.

«Запрета на выступление с национальной символикой никакого не было. Все прыгали в своей обычной экипировке. Перчатки с флагом на ладошке — это перчатки от спонсоров. Я сам лично от себя ничего на них не клеил. Их выдавали в прошлом году. Но поляки увидели провокацию и начали по соцсетям эту историю распространять.

Писали, что я специально тогда надел эти перчатки? Значит, они плохо за мной следили. Если бы захотели узнать, то увидели бы, что я ползимы в них прыгал. Нам обычно выдают две-три пары перед сезоном. У меня одна пара с флагом, вторая — без. Первые мне больше нравятся. Если они со мной на соревнованиях, то они в приоритете.

Если посмотреть мои другие выступления, то в 80% случаев я после прыжка машу в камеру. В этом тоже ничего такого нет. Да, я знаю, что у меня флаг на перчатках. Но никакого запрета по этому поводу не было. Я совершал свои обычные действия. Никакой провокации в этом не вижу. Почему я должен вести себя по-другому, если правилами это разрешено?

Встретились с представителями FIS на следующий день, и они посмотрели мои перчатки. Когда увидели, что это перчатки от спонсора, на которые я ничего специально не клеил, то разговор был сразу закрыт. Попросили меня больше в них не прыгать, чтобы не провоцировать публику. Хотя на каске у меня и других наших спортсменов остался флаг России. Это, получается, как бы можно.

Как отреагировали спортсмены из других стран? Смехом. Все понимают, что никакой провокации в этом не было. Просто неразумно раздули историю с ровного места», – цитирует Климова «Матч ТВ».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».