Вяльбе: звёздной болезнью у нас болеет только Степанова. Понимаю, откуда ноги растут

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе высказалась об особенностях личности Вероники Степановой.

«Некой звёздной болезнью у нас болеет, наверное, только Вероника Степанова. У меня периодически возникает желание позвонить ей, сказать, что вместо того чтобы на телевизоре своим лицом, так сказать, торговать, может, лучше начать тренироваться? Все на чемпионате России бегают, что ты там делаешь, в Москве-то? Не могу понять, ты больна или ты не больна? Если больна, то тогда лечись, фиг ли ты там… А потом как-то сразу не наберу, а то начну орать на неё. А потом думаю — зачем? Она выбрала это.

У меня просто люди спрашивают, она что, в депутаты собралась? Не знаю, что я могу ответить. Да, она девочка способная, но она не Наташа Непряева, это сто процентов. Она из кожи вон лезть не будет, чтобы пахать и тренироваться. Пока ей всё легко далось. Посмотрим, я насильно никого тащить не буду. Я, конечно, понимаю, откуда ноги растут. Если они решили таким образом славу снискать, ну пусть», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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