Вяльбе – об уходе Йохауг: хотелось бы хоть краем глаза увидеть её данные по тестированию

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе ответила, наступит ли эпоха Натальи Непряевой после ухода из спорта норвежки Терезе Йохауг.

«Не знаю, посмотрим. Я, конечно, верю, что сейчас она будет лидером. Наташке быть лидером проще, потому что она бегает и спринты, которые не бегала Йохауг. Да, Терезе — величайшая, уникальная лыжница. Хотелось бы хоть краем глаза её данные по тестированию увидеть, потому что у неё, я думаю, какое-то суперсердце. Понятно, что она функциональная девчонка. Возвращаясь к Наталье, ей не будут давать спуску, потому что все видели, какие сейчас шведки. Ну и у нас есть девчонки, которые её будут всё равно «кусать». Если лежать на диване, у неё ничего не получится», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».