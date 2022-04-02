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Непряева: Маша Истомина сегодня точно выглядела сильнее всех. Просто я была хитрее

Непряева: Маша Истомина сегодня точно выглядела сильнее всех. Просто я была хитрее
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Олимпийская чемпионка, российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в 30-километровом женском масс-старте чемпионата России.

«Это последняя гонка. Можно выдохнуть. Я рада, что мне удалось показать хороший результат, но как же сегодня мне было тяжело! Самая тяжёлая гонка за весь чемпионат. Тяжело стало уже на разминке (смеётся). С самого начала было непросто: казалось, что сил совсем не осталось. Очень тяжело, хочется отдыхать уже, на самом деле.

Были моменты, когда приходилось терпеть за спиной Маши Истоминой. Она очень высокий уровень сегодня показала и на сто процентов выглядела сильнее всех. Просто я оказалась немного хитрее (улыбается). Маша сегодня тащила всю гонку и выглядела очень сильно.

Я ждала последнего подъёма. Просто старалась всю гонку, чего скрывать, отсидеться за спинами и ждала возможности сделать финальный рывок», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

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