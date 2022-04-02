Непряева: Маша Истомина сегодня точно выглядела сильнее всех. Просто я была хитрее

Олимпийская чемпионка, российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в 30-километровом женском масс-старте чемпионата России.
«Это последняя гонка. Можно выдохнуть. Я рада, что мне удалось показать хороший результат, но как же сегодня мне было тяжело! Самая тяжёлая гонка за весь чемпионат. Тяжело стало уже на разминке (смеётся). С самого начала было непросто: казалось, что сил совсем не осталось. Очень тяжело, хочется отдыхать уже, на самом деле.
Были моменты, когда приходилось терпеть за спиной Маши Истоминой. Она очень высокий уровень сегодня показала и на сто процентов выглядела сильнее всех. Просто я оказалась немного хитрее (улыбается). Маша сегодня тащила всю гонку и выглядела очень сильно.
Я ждала последнего подъёма. Просто старалась всю гонку, чего скрывать, отсидеться за спинами и ждала возможности сделать финальный рывок», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 2 апреля 2022
-
12:25
-
12:00
-
11:49
-
11:03
-
10:34
-
10:02
-
10:02
-
09:45
-
09:24
-
00:29
- 1 апреля 2022
-
20:03
-
19:37
-
19:22
-
18:36
-
18:09
-
17:53
-
17:49
-
17:44
-
16:30
-
16:11
-
16:00
-
14:08
-
13:33
-
13:25
-
13:04
-
12:37
-
12:36
-
11:54
-
11:14
-
07:55
-
00:35
- 31 марта 2022
-
23:15
-
23:12
-
23:08
-
15:57