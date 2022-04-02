Наталья Непряева выиграла все личные гонки чемпионата России в Сыктывкаре

Олимпийская чемпионка, российская лыжница Наталья Непряева выиграла все личные гонки на чемпионате России в Сыктывкаре.

Сегодня, 2 апреля, Непряева завоевала золото в заключительном масс-старте на 30 км свободным стилем. Ранее она также побеждала в личном спринте, скиатлоне и разделке на 10 км.

Помимо этого, в активе Натальи Непряевой есть также золото командного спринта текущего чемпионата России и бронзовая медаль женской эстафеты.

Непряева после сегодняшней победы стала девятикратной чемпионкой России.

Напомним, ранее российских лыжников отстранили от международных соревнований. В завершившемся сезоне Кубка мира Наталья Непряева выиграла «Большой хрустальный глобус».

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