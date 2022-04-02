Наталья Непряева выиграла все личные гонки чемпионата России в Сыктывкаре
Поделиться
Олимпийская чемпионка, российская лыжница Наталья Непряева выиграла все личные гонки на чемпионате России в Сыктывкаре.
Сегодня, 2 апреля, Непряева завоевала золото в заключительном масс-старте на 30 км свободным стилем. Ранее она также побеждала в личном спринте, скиатлоне и разделке на 10 км.
Помимо этого, в активе Натальи Непряевой есть также золото командного спринта текущего чемпионата России и бронзовая медаль женской эстафеты.
Непряева после сегодняшней победы стала девятикратной чемпионкой России.
Напомним, ранее российских лыжников отстранили от международных соревнований. В завершившемся сезоне Кубка мира Наталья Непряева выиграла «Большой хрустальный глобус».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
12:25
-
12:00
-
11:49
-
11:03
-
10:34
-
10:02
-
10:02
-
09:45
-
09:24
-
00:29
- 1 апреля 2022
-
20:03
-
19:37
-
19:22
-
18:36
-
18:09
-
17:53
-
17:49
-
17:44
-
16:30
-
16:11
-
16:00
-
14:08
-
13:33
-
13:25
-
13:04
-
12:37
-
12:36
-
11:54
-
11:14
-
07:55
-
00:35
- 31 марта 2022
-
23:15
-
23:12
-
23:08
-
15:57
Партнерский контент