Йоханнес Клебо посетит велогонку «Тур Фландрии»
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо посетит велогонку «Тур Фландрии» в Бельгии, которая пройдёт завтра, 3 апреля.
Клебо будет находиться в штабе команды Uno-X, которая является главным спонсором норвежца и участвует в туре.
«Я здесь для того, чтобы просто-напросто посмотреть, как проходит гонка и как всё работает за кулисами. Жду этого с нетерпением. Но мне кажется, это не та погода, на которую они надеялись (метеорологи прогнозируют холод и мокрый снег. – Прим. «Чемпионата»).
Местом в топ-10 можно быть довольным. Мокрый снег с дождём и влажная брусчатка изначально не выглядят как наилучшая комбинация. Поставим на то, что они сумеют угадать со смазкой (смеётся)», — приводит слова Клебо TV2.
Комментарии
- 2 апреля 2022
-
14:44
-
13:26
-
13:24
-
12:25
-
12:00
-
11:49
-
11:03
-
10:34
-
10:02
-
10:02
-
09:45
-
09:24
-
00:29
- 1 апреля 2022
-
20:03
-
19:37
-
19:22
-
18:36
-
18:09
-
17:53
-
17:49
-
17:44
-
16:30
-
16:11
-
16:00
-
14:08
-
13:33
-
13:25
-
13:04
-
12:37
-
12:36
-
11:54
-
11:14
-
07:55
-
00:35
- 31 марта 2022
-
23:15
Партнерский контент