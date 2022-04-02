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Йоханнес Клебо посетит велогонку «Тур Фландрии»

Йоханнес Клебо посетит велогонку «Тур Фландрии»
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо посетит велогонку «Тур Фландрии» в Бельгии, которая пройдёт завтра, 3 апреля.

Клебо будет находиться в штабе команды Uno-X, которая является главным спонсором норвежца и участвует в туре.

«Я здесь для того, чтобы просто-напросто посмотреть, как проходит гонка и как всё работает за кулисами. Жду этого с нетерпением. Но мне кажется, это не та погода, на которую они надеялись (метеорологи прогнозируют холод и мокрый снег. – Прим. «Чемпионата»).

Местом в топ-10 можно быть довольным. Мокрый снег с дождём и влажная брусчатка изначально не выглядят как наилучшая комбинация. Поставим на то, что они сумеют угадать со смазкой (смеётся)», — приводит слова Клебо TV2.

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