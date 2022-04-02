Рыгалина: я не прошу, чтобы лыжи ехали лучше, чем у всех, но хотя бы на одном уровне

Российская лыжница Анастасия Рыгалина поделилась мнением о выступлении в масс-старте на чемпионате России. Спортсменка посетовала на плохую работу лыж. Победителем гонки стала Наталья Непряева, а Рыгалина заняла 6-е место.



«Сегодня все девчонки работали, все были сильны. В этой компании было сложно бороться. Когда уже пошла раздача за два километра до финиша, я понимала, что надо быть рядышком. Но сели на спуск, и получился небольшой просвет, который я не смогла отыграть. Боролась, но не получилось.



Было бы больше шансов на других лыжах? Да. Я не прошу, чтобы лыжи ехали лучше, чем у всех, но хотя бы на одном уровне с девчонками, чтобы без просвета садиться на спуск.



Я скажу так: если бы не было протяжек, а сразу начали бы раздачу девчонки, как обычно они бегают, то мне было бы легче. Сегодня была нетипичная гонка: первые 27 километров, можно сказать, просто гуляли. А я люблю в таких гонках врабатываться как следует, когда ты начинаешь видеть, как соперницы начинают сыпаться. А здесь 10 километров прошли пешком. На 20 километрах всё то же самое. Думала, мол, ну давайте хоть последнюю десятку поработаем! Я бы и сама вышла задавать темп, если бы не лыжи. Были мысли продолжать тянуть эти протяжки, когда они прекращались, но понимала, что после очередного спуска ничего от моей работы не останется», — сказала Рыгалина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.