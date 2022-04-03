Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022 российский лыжник Александр Терентьев рассказал, как настраивался на спринтерские гонки в Пекине.
«В финале, когда я стоял на старте, убеждал сам себя, что это последняя гонка сезона и провести её нужно так, чтобы вложить в неё всё, что есть в организме. Именно такой настрой мне и помог.
Удалось ли отпустить переживания после личной бронзы? Да, стало намного легче. Удалось если не забыть обо всём, что случилось, то думать о том, что это пройденный этап. Вся работа была проделана не зря.
Обидно ли, что всё-таки немного не хватило времени, чтобы вновь набрать оптимальную форму? Да это мой первый такой сезон, когда я боролся за топ-3, а до этого и попадание в десятку было праздником. Поэтому я рад тому, что у меня есть и чего добился. А чтобы достигать большего, нужно больше работать», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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