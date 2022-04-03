Александр Большунов уверенно выиграл марафон на чемпионате России в Сыктывкаре

В Сыктывкаре прошла заключительная гонка чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам – мужской марафон свободным стилем. Его победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Вторым финишировал Андрей Ларьков. Тройку призёров замкнул Андрей Мельниченко.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар. Марафон, 50 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Александр Большунов — 2:09.29,4

2. Андрей Ларьков — отставание +21,4

3. Андрей Мельниченко +35,2

4. Артём Николаев +35,7

5. Павел Соловьёв +48,9

6. Алексей Виценко +50,3

8. Евгений Белов +52,9

20. Илья Семиков +2.47,3.

Ранее у женщин марафон выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, чемпионка «Тур де Ски» и обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева.

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