Тренер Большунова подвёл итоги выступления лыжника на чемпионате России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление подопечного Александра Большунова на чемпионате России – 2022, который прошёл в Сыктывкаре.

«Чемпионат России закончен для Саши на позитивной ноте. В каждой гонке завоевал медали. Это радостное событие. Большунов всегда стартует ради того, чтобы выигрывать. Он продолжает активно тренироваться, поддерживать форму.

Поздравляю его с такими выдающимися результатами. Таких результатов не было давно. Очень приятно, что есть такой спортсмен, что молодым, есть к кому стремиться», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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