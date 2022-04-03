Тренер Большунова подвёл итоги выступления лыжника на чемпионате России
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление подопечного Александра Большунова на чемпионате России – 2022, который прошёл в Сыктывкаре.
«Чемпионат России закончен для Саши на позитивной ноте. В каждой гонке завоевал медали. Это радостное событие. Большунов всегда стартует ради того, чтобы выигрывать. Он продолжает активно тренироваться, поддерживать форму.
Поздравляю его с такими выдающимися результатами. Таких результатов не было давно. Очень приятно, что есть такой спортсмен, что молодым, есть к кому стремиться», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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