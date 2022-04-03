Ларьков — о марафоне: самому стало интересно, смогу я бороться с Большуновым или нет

Российский лыжник Андрей Ларьков подвёл итоги своего выступления на чемпионате России в Сыктывкаре. Ранее Ларьков завоевал серебро в марафоне свободным стилем, уступив только Александру Большунову.

«В целом чемпионатом России я недоволен, а марафоном — доволен. У меня по турниру один вопрос — к лыжам. Что в скиатлоне плохо сработали, что на классике. Причём это не вина сервиса, а проблема самих лыж. В марафоне сработали ровно, не хуже, чем у других. Так бороться можно было.

Когда Саня Большунов пошёл вперёд, мне самому для себя было интересно — смогу ли я с ним бороться или нет, учитывая моё состояние. После сбора в Италии, когда мы готовились к Олимпиаде, я чувствовал себя великолепно. А потом съездил домой, заболел, и теперь только потихоньку восстанавливаюсь», — сказал Ларьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.