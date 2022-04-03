«Самый яркий момент ЧР для меня». Непряева – о вручении «Большого хрустального глобуса»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка «Тур де Ски» российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала вручение ей «Большого хрустального глобуса», завоёванного по итогам сезона-2021/2022.
«Чувствую долгожданную радость. Наконец-то Глобус мой. Я могу взять его в руки! Я даже не думала, что он такой тяжёлый (смеётся). Если честно, было столько ожиданий и нервов, что радость, может быть, уже не такая. Не знаю. Однозначно, это самый яркий момент чемпионата России для меня», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Отметим, что Непряева досрочно стала обладательницей трофея несмотря на отстранение от заключительных этапов Кубка мира. Это произошло после марафона классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира в Осло (Норвегия), где единственные соперницы Непряевой в борьбе за трофей – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг, потеряли теоретические шансы на победу.
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