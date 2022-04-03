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Вероника Степанова ответила норвежскому репортёру о скандале с Вяльбе

Вероника Степанова ответила норвежскому репортёру о скандале с Вяльбе
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на предложение норвежского репортёра дать пояснения по её недавнему конфликту с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

«Последнее, что меня волнует, это какой-то норвежский репортёр, желающий «дать мне шанс объясниться». Вы хотели комментарий? Пожалуйста: не лезьте не в своё дело, русские между собой отлично разберутся, спасибо большое за внимание!» — написала Степанова в своём телеграм-канале.

Ранее Вяльбе заявила, что заметила в Степановой некую звёздную болезнь. Главе федерации не понравилось, что не участвующая в чемпионате России по болезни лыжница не лечится, а очень часто появляется на телеэкране в качестве эксперта.

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