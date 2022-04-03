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Ийво Нисканен стал чемпионом Финляндии на дистанции 50 км

Ийво Нисканен стал чемпионом Финляндии на дистанции 50 км
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Трёхкратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен одержал победу в марафонской гонке на 50 км в рамках чемпионата Финляндии в Рованиеми.

Нисканен стал двукратным золотым медалистом прошедшего чемпионата. Его сестра Кертту Нисканен также стала чемпионкой страны, победив в пятничной гонке у женщин.

Ристоматти Хакола выиграл серебро, отстав от Нисканена чуть более чем на две минуты. Третьим стал Вилле Ахонен, для которого бронза стала первой индивидуальной медалью в карьере на взрослом уровне.

На прошедших Олимпийских играх в Пекине Нисканен стал чемпионом в гонке на 15 км классическим стилем. Также на его счету победа в командном спринте на Олимпиаде-2014 и золотая медаль в марафоне на 50 км на Олимпиаде-2018.

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