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Тронд Нистад не станет главным тренером женской сборной Норвегии по лыжам

Тронд Нистад не станет главным тренером женской сборной Норвегии по лыжам
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Бывший главный тренер мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам Тронд Нистад отказался от предложения стать кандидатом на пост тренера женской команды, сообщает VG.

Причиной называются семейные обстоятельства. 51-летний наставник заявил, что у него нет возможности проводить 200 суток в год в разъездах, имея двух маленьких детей.

Тронд Нистад руководил мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам с 2011 по 2016 год. Ранее от предложения отказался личный тренер Терезе Йохауг Пол Гуннар Миккельспласс.

Нистад также тренировал национальные сборные Швейцарии и Соединенных Штатов Америки. Он был координатором лыжных гонок Австрийской федерации лыжного спорта с 2016 по 2019 год, вплоть до ЧМ в Зеефельде, но подал в отставку, когда несколько спортсменов попались на переливании крови во время домашнего чемпионата. Сейчас он работает консультантом и участвует в различных проектах в Рамзау.

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