Тронд Нистад не станет главным тренером женской сборной Норвегии по лыжам

Бывший главный тренер мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам Тронд Нистад отказался от предложения стать кандидатом на пост тренера женской команды, сообщает VG.
Причиной называются семейные обстоятельства. 51-летний наставник заявил, что у него нет возможности проводить 200 суток в год в разъездах, имея двух маленьких детей.
Тронд Нистад руководил мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам с 2011 по 2016 год. Ранее от предложения отказался личный тренер Терезе Йохауг Пол Гуннар Миккельспласс.
Нистад также тренировал национальные сборные Швейцарии и Соединенных Штатов Америки. Он был координатором лыжных гонок Австрийской федерации лыжного спорта с 2016 по 2019 год, вплоть до ЧМ в Зеефельде, но подал в отставку, когда несколько спортсменов попались на переливании крови во время домашнего чемпионата. Сейчас он работает консультантом и участвует в различных проектах в Рамзау.
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