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Маркус Крамер может возглавить сборную Италии по лыжным гонкам

Маркус Крамер может возглавить сборную Италии по лыжным гонкам
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер может стать новым главным тренером сборной Италии.

Ранее немецкий тренер присутствовал на национальном чемпионате Италии в Доббиако. Крамер сообщил, что общался с представителями итальянской федерации лыжных гонок.

«Хотел бы я тренировать сборную Италии? Конечно, здесь всегда хорошая погода. Если говорить серьёзно, то посмотрим. У меня хороший диалог с Альфредом Штаудером, но пока ничего не решено, мы поговорим более подробно на следующей неделе или, может быть, через две недели. Тогда решим, что делать. Возможно ли, что я стану тренировать сборную Италии? Да, но пока это не решено, сначала нам придётся провести переговоры, и только тогда мы решим, что делать», — сказал Крамер Fondo Italia.

Немецкий тренер официально по-прежнему является наставником российских лыжников. Крамер работает со сборной России на протяжении семи лет.

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