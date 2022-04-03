Маркус Крамер может возглавить сборную Италии по лыжным гонкам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер может стать новым главным тренером сборной Италии.
Ранее немецкий тренер присутствовал на национальном чемпионате Италии в Доббиако. Крамер сообщил, что общался с представителями итальянской федерации лыжных гонок.
«Хотел бы я тренировать сборную Италии? Конечно, здесь всегда хорошая погода. Если говорить серьёзно, то посмотрим. У меня хороший диалог с Альфредом Штаудером, но пока ничего не решено, мы поговорим более подробно на следующей неделе или, может быть, через две недели. Тогда решим, что делать. Возможно ли, что я стану тренировать сборную Италии? Да, но пока это не решено, сначала нам придётся провести переговоры, и только тогда мы решим, что делать», — сказал Крамер Fondo Italia.
Немецкий тренер официально по-прежнему является наставником российских лыжников. Крамер работает со сборной России на протяжении семи лет.
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