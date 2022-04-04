Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Турышев решил прекратить работу со сборной России по лыжным гонкам

Сергей Турышев решил прекратить работу со сборной России по лыжным гонкам
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев решил оставить свой пост. Причиной являются семейные обстоятельства. Турышев сосредоточится на работе со сборной ХМАО-Югра.

«Так сложились обстоятельства. Хочу побыть с семьёй», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В сезоне-2021/2022 Турышев помогал тренеру Маркусу Крамеру. Под руководством немецкого специалиста тренировались Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина. В сезоне-2022/2023 Крамер может возглавить сборную Италии по лыжным гонкам.

Новость по теме
Маркус Крамер может возглавить сборную Италии по лыжным гонкам

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022