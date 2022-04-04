Сергей Турышев решил прекратить работу со сборной России по лыжным гонкам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев решил оставить свой пост. Причиной являются семейные обстоятельства. Турышев сосредоточится на работе со сборной ХМАО-Югра.

«Так сложились обстоятельства. Хочу побыть с семьёй», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В сезоне-2021/2022 Турышев помогал тренеру Маркусу Крамеру. Под руководством немецкого специалиста тренировались Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина. В сезоне-2022/2023 Крамер может возглавить сборную Италии по лыжным гонкам.

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