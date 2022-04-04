Александр Большунов опубликовал пост после побед на чемпионате России по лыжным гонкам
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал пост в соцсетях, после того как выступил на чемпионате России в Сыктывкаре. Большунов завоевал четыре золотые медали на турнире (в скиатлоне, в гонке с раздельным стартом, в командном спринте и в масс-старте) и одну серебряную (в марафоне).
«Шесть гонок из шести. Спасибо организаторам за высокий уровень проведения соревнований. Болельщикам — за поддержку», — написал Александр.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Александр Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в эстафете и в усечённом марафоне, а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте.
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