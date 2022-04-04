Олимпийский чемпион по ски-кроссу Жан-Фредерик Шапюи объявил о завершении карьеры

Французский фристайлист олимпийский чемпион Сочи 2014 года в ски-кроссе и чемпион мира 2013 года в той же дисциплине Жан-Фредерик Шапюи принял решение завершить спортивную карьеру, о чём сообщил в своих соцсетях.
33-летний француз, имеющий ещё и швейцарское гражданство, начинал карьеру как горнолыжник. Ему не удалось пробиться сначала в сборную Франции по горным лыжам, а затем и в сборную Швейцарии, и он перешёл в ски-кросс.
На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Шапюи остановился в 1/4 финала, на Олимпиаде-2022 в Пекине остался на 20-м месте.
Шапюи выигрывал общий зачёт Кубка мира три раза подряд: в 2015, 2016 и 2017 годах. Жан-Фредерик является чемпионом мира 2013 года в ски-кроссе, победу в этом турнире он одержал сразу после перехода в новый вид спорта.
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