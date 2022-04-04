Отец Большунова рассказал, как успехи в сезоне-2021/2022 повлияли на менталитет Александра

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказал, как успехи в сезоне-2021/2022 повлияли на менталитет сына.

«У сына наступила зрелость. Он и переживает меньше, это по нему видно, и гонки ведёт иначе. Тот же полтинник на чемпионате России показал, что он делает всё своевременно: не спешит, всё полностью контролирует, включается тогда, когда это нужно. Вот и результат», — приводит слова Большунова-старшего проект «На лыжи!».

В прошедшем сезоне Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Спортсмен занял вторую строчку в общем зачёте Кубка мира.

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