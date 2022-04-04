Отец Большунова: на старте сезона были серьёзные проблемы, но Саша нам ничего не говорил

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, признался, что узнавал о проблемах сына при подготовке к сезону-2021/2022 из СМИ.

«Мы созваниваемся с ним каждый вечер, если я не рядом, так принято в нашей семье. Но негативом он старается нас не беспокоить, а узнавали обо всём, только где-то прочитав что-то. Были серьёзные проблемы, но он ничего не говорил. Созванивались – он видео не включал, а через пару дней узнавали, что случилось.

Ни слова. Он такой человек, что старается нас не волновать. Из социальных сетей порой узнавали. А когда уже начался Кубок мира, у него не получалось показать результат из-за скомканной подготовки, мы с ним созванивались, и я сказал: «Саша, не переживай. То, через что ты проходишь, это бог заряжает тебя на высший результат, ты к нему придёшь. Это твоя дорога – пройти через все болячки и достичь чего-то высшего». Слава богу, всё получилось», — приводит слова Большунова-старшего проект «На лыжи!».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».