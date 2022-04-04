Отец Большунова: мотивация у Саши заложена в крови. Вот такой он у нас

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказал о сверхмотивации сына, несмотря на успешный сезон-2021/2022.
«Саша не тот человек, который чего-то достиг и остановился. У него мотивация в каждой гонке. Если есть одна медаль на каком-то турнире, почему их не должно быть несколько? Ещё в Пхёнчхане я ему сказал, что у великих спортсменов должен быть набор медалей, а не по одной. Чтобы всего было много – и с Олимпиады, и с чемпионатов мира, и с Кубка мира. Он постоянно мотивирован. На каждую гонку выходит с одной целью – побеждать. Эта мотивация у него заложена в крови. Вот такой он у нас. Его дополнительно мотивировать не нужно. Он этим живёт, постоянно работает над самим собой, и на данный момент у него неплохо получается. Продолжение следует», — цитирует Большунова-старшего проект «На лыжи!».
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