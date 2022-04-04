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Отец Большунова критически высказался об условиях высокогорной подготовки в России

Отец Большунова критически высказался об условиях высокогорной подготовки в России
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Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, критически высказался об условиях высокогорной подготовки для лыжников в России.

«Причина одной из травм (Александра. – Прим. «Чемпионата») в том, что нет у нас в стране условий для подготовки на высокогорье, например, на 1800 метров. Это действительно проблема. Если образно, есть что покушать, но нет ложки. Спортсмены ездят по трассам рядом с машинами, некоторых сбивают, а ведь они защищают честь страны – я не представляю, как такое возможно. Обидно за нашу державу в этом смысле. Можно же создать условия для спортсменов. Не просто можно, а нужно.

Болельщики часто говорят: а почему лыжники тренируются не у нас в стране? Да потому что нет условий. Когда в нашей стране будет высокогорная база хорошего уровня, результаты будут ещё лучше», — приводит слова Большунова-старшего проект «На лыжи!».

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