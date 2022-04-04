Отец Большунова критически высказался об условиях высокогорной подготовки в России

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, критически высказался об условиях высокогорной подготовки для лыжников в России.
«Причина одной из травм (Александра. – Прим. «Чемпионата») в том, что нет у нас в стране условий для подготовки на высокогорье, например, на 1800 метров. Это действительно проблема. Если образно, есть что покушать, но нет ложки. Спортсмены ездят по трассам рядом с машинами, некоторых сбивают, а ведь они защищают честь страны – я не представляю, как такое возможно. Обидно за нашу державу в этом смысле. Можно же создать условия для спортсменов. Не просто можно, а нужно.
Болельщики часто говорят: а почему лыжники тренируются не у нас в стране? Да потому что нет условий. Когда в нашей стране будет высокогорная база хорошего уровня, результаты будут ещё лучше», — приводит слова Большунова-старшего проект «На лыжи!».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 4 апреля 2022
-
19:28
-
19:15
-
19:08
-
18:59
-
18:20
-
17:45
-
15:48
-
14:57
-
08:51
- 3 апреля 2022
-
22:46
-
20:57
-
19:29
-
18:26
-
18:08
-
14:07
-
13:47
-
13:45
-
12:55
-
12:47
-
12:45
-
12:42
-
12:10
-
11:21
-
11:04
-
09:50
-
09:30
-
09:29
-
09:10
- 2 апреля 2022
-
20:17
-
19:29
-
19:02
-
16:47
-
14:44
-
13:26
-
13:24