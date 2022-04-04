Сборная Германии по лыжным гонкам рассталась с двумя тренерами

Тренеры женской и мужской сборной Германии по лыжным гонкам Эрик Шнайдер и Янко Нойбер объявили об уходе со своих постов по окончании сезона. Об этом сообщает Zeit Online.
Эрик Шнайдер работал в системе женской сборной Германии по лыжным гонкам в течение 12 лет. Он начинал тренировать нынешнее поколение лыжниц с юниорского возраста. Именно его фигуру связывают с успехами немецких лыжниц на Олимпиаде в Пекине.
Янко Нойбер был тренером сборной Германии по лыжным гонкам в течение семи лет. Одной из целей немецкого специалиста при подписании контракта были медали Олимпиады в Пекине. Цели были достигнуты, и Нойбер принял решение двигаться дальше.
На Олимпиаде в Пекине женская сборная Германии по лыжным гонкам завоевала золото в командном спринте и серебро в эстафете.
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