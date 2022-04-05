Елена Вяльбе подробно объяснила свои слова о звёздной болезни Вероники Степановой

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе поделилась мнением об олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете Веронике Степановой. Ранее Вяльбе высказала мнение, что у Степановой наблюдается звёздная болезнь.

«Прежде всего я не утверждала этого, а выразила опасение, что эта болезнь у Вероники может начаться. У меня такое чувство, что заболевание началось. Меня, правда, пытаются убедить, что это не так. Буду рада ошибиться. Может быть, я чего-то недопонимаю. Но дело не столько в медийности, в походах на телеканалы, а в безмерном участии в соцсетях. Это отнимает массу сил, влияет на психику. Я говорю так не потому, что я какая-то ворчливая президентша, а потому, что у нас в команде многие спортсмены более старшего возраста и с гораздо более устойчивой психикой это проходили.

Из тех спортсменов, кто регулярно тратит по полтора-два часа, а то и больше на соцсети, я не видела никого, кто закончил бы хорошо. Напротив, более взрослые спортсмены даже закрывали соцсети, поскольку просто не могли сдержаться и даже просто читали новости. Через это прошёл Александр Легков. Через это прошёл Сергей Устюгов. Если серьёзно заниматься спортом, времени на остальное просто нет.

Печально, что я говорю с Вероникой лично, а она отвечает мне через соцсети. Причём я сама это и не вижу, мне просто присылают. Если дело так и дальше пойдёт, точно ничего хорошего не выйдет. Не собираюсь никого ни в чём убеждать. Задача Вероники – тренироваться, а если проблемы со здоровьем – лечиться.

У нас с ней принципиально разные взгляды на ситуацию, я прекрасно это понимаю. Я где-то высказалась по поводу того, что не одобряю, что её «молодой человек» ведёт социальные сети, а она обиделась. Но ведь это уже вся страна видит, вся страна! Мне мои старшие руководители задают вопросы по её поводу, а мне становится стыдно и неприятно.

Ей в жизни на данный момент очень сильно повезло. Она стала олимпийской чемпионкой, чему я очень рада. Заслуженной олимпийской чемпионкой, которая внесла свой вклад в победу. Этого никто не отрицает. Но если ты хочешь, чтобы результат был не только сегодня, но и завтра, то мысли должны быть перенаправлены в другую сторону. А то сейчас она не спортсменка, а патриотический блогер», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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