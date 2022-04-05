Елена Вяльбе предупредила об опасности участия трансгендеров в женском спорте

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, что думает по поводу участия трансгендеров в женском спорте.
«Такие люди уже приходят в серьёзные циклические виды спорта, и если это продолжится, то женский спорт убьют. Кажется, МОК уже разрешил таким спортсменам выступать. Но это полная ерунда, я себе такого не могу представить.
Пусть трансгендеры участвуют в соревнованиях, ради бога, но в какой-то своей категории. Не понимаю, почему нужно запрещать слова «мужчина» и «женщина», почему у детей не должно быть записано в свидетельстве о рождении «мама» и «папа». Бог ведь создал Адама и Еву, а не кого-то третьего, четвёртого, пятого. Это всё за гранью нормального восприятия жизни. Я этого не понимаю и никогда не пойму», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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