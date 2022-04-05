Александр Большунов примет участие в 70-километровом марафоне в Мончегорске
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира в скиатлоне, двукратный обладатель Кубка мира, двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски» Александр Большунов примет участие в 70-километровом марафоне в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Мончегорске.
Организаторы марафона поделились видео, где олимпийский чемпион приглашает болельщиков посетить соревнования.
«Приезжайте, будет очень интересно, будет спортивная, честная борьба!» — говорит Большунов на видео, опубликованном в телеграм-канале чемпионата России по лыжным гонкам.
Ранее своё участие в марафоне подтвердили Ермил Вокуев, Денис Спицов и Илья Семиков.
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