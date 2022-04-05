Сергей Устюгов и Иван Якимушкин примут участие в Югорском лыжном марафоне

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов и серебряный призёр Игр в Пекине Иван Якимушкин подтвердили свой приезд на Югорский лыжный марафон. Об этом сообщают «Наши новости. Тюмень».

Участие в марафоне подтвердили также многие титулованные отечественные лыжники: единственный в истории отечественного лыжного спорта четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, олимпийские чемпионы разных лет — победитель VII Югорского марафона Евгений Дементьев, Михаил Иванов, Александр Легков, призёры Олимпиад Александр Завьялов и Иван Алыпов. Одной из главных звёзд Югорского марафона станет трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.



Среди участников марафона также известные биатлонисты, члены сборной России – призёр Олимпиады-2022 в Пекине в эстафете Карим Халили, Даниил Серохвостов и Никита Поршнев.



Марафон будет проходить на протяжении двух дней. В его программу включена гонка на 50 км классическим стилем, которая состоится 8 апреля. Забеги на 5 км, 25 км и 50 км свободным стилем запланированы на 9 апреля.