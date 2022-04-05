Наталья Непряева: в юниорском возрасте у меня был такой ветер в голове. Разгильдяйка

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Наталья Непряева призналась, что в юниорском возрасте вела себя не слишком серьёзно.

«Вспоминаю себя в юниорском возрасте. Там такой ветер в голове. Скажем так, я была немного разгильдяйка. Это нормально, и я ничуть об этом не жалею, потому что всему своё время», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) 26-летняя Наталья Непряева завоевала три медали: золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также она завоевала «Большой хрустальный глобус», выиграв общий зачёт Кубка мира по итогам сезона-2021/2022.

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