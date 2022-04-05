Дарья Непряева: хочу обыграть Наташу. Надо же уже её с небес на землю спускать

Российская лыжница Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Непряевой, рассказала, как относится к дружескому соперничеству с сестрой.

«Наташа — молодец, я беру с неё огромный пример. Даже не просто огромный, а огромнейший.

Понятно, что для неё я пока не соперник, но мне хочется её обыграть. А кому не хочется? Надо же её когда-нибудь уже с небес на землю спускать», — рассказала Дарья Непряева в эфире телеканала «Матч ТВ».

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) 26-летняя Наталья Непряева завоевала три медали: золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также она завоевала «Большой хрустальный глобус», выиграв общий зачёт Кубка мира по итогам сезона-2021/2022.

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