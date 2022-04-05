Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова подробно объяснила пропуск чемпионата России в Сыктывкаре.
«Два слова относительно моего пропуска чемпионата России в Сыктывкаре: если бы была здорова, то, безусловно, бежала бы там. Но врачи однозначно рекомендовали пройти полный курс лечения и от соревновательной нагрузки воздержаться – что и было сделано, руководство в курс было поставлено незамедлительно. Я никогда не участвую в соревнованиях полубольной, не долечившись и не слушая докторов. И не собираюсь. Показывать максимальный результат можно, лишь будучи полностью здоровой.
Самодиагнозы не ставлю, у нас в команде прекрасные врачи, они при необходимости направляют к специалистам узкого профиля. Тренироваться в марте-апреле не прекращала ни на день, но нагрузку снизила – опять же в строгом соответствии с указаниями врачей. У меня всё», — написала Степанова в своём телеграм-канале.
- 5 апреля 2022
-
19:10
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:49
-
17:31
-
15:05
-
15:01
-
14:58
-
14:47
-
14:02
-
13:51
-
12:50
-
11:27
-
11:01
-
10:41
-
10:31
-
10:01
-
09:36
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:41
-
21:57
-
21:37
-
19:28
-
19:15
-
19:08
-
18:59
-
18:20
-
17:45
-
15:48
-
14:57
-
08:51
- 3 апреля 2022
-
22:46
-
20:57