«Теперь уже буду мужиком». Терентьев — о последнем сезоне в роли молодого лыжника

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, российский лыжник Александр Терентьев описал, что для него значит победа в молодёжном зачёте Кубка мира по итогам сезона-2021/2022.
«В этой возрастной группе я выступал последний сезон. Теперь уже буду мужиком (смеётся). И очень приятно, что удалось завершить столь важный этап карьеры именно таким образом — завоевав почётный приз», — приводит слова Терентьева сайт Олимпийского комитета России (ОКР).
Также Терентьев рассказал, как планирует провести долгожданный отпуск.
«В данный момент нужно хорошенько отдохнуть и психологически разгрузиться: побыть дома, повидаться с родными и любимыми. А затем, где-то к концу апреля, с новыми силами и ещё большей самоотдачей приступить к тренировкам.
Сходить на рыбалку, охоту, отдохнуть на свежем воздухе и просто на диване полежать. Но и о спорте забывать в эти дни не буду, потому что он меня тоже расслабляет: покатаюсь на лыжах в своё удовольствие, побегаю кроссы, похожу в тренажёрный зал», — поделился Терентьев.
- 5 апреля 2022
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