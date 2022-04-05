«Теперь уже буду мужиком». Терентьев — о последнем сезоне в роли молодого лыжника

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, российский лыжник Александр Терентьев описал, что для него значит победа в молодёжном зачёте Кубка мира по итогам сезона-2021/2022.

«В этой возрастной группе я выступал последний сезон. Теперь уже буду мужиком (смеётся). И очень приятно, что удалось завершить столь важный этап карьеры именно таким образом — завоевав почётный приз», — приводит слова Терентьева сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

Также Терентьев рассказал, как планирует провести долгожданный отпуск.

«В данный момент нужно хорошенько отдохнуть и психологически разгрузиться: побыть дома, повидаться с родными и любимыми. А затем, где-то к концу апреля, с новыми силами и ещё большей самоотдачей приступить к тренировкам.

Сходить на рыбалку, охоту, отдохнуть на свежем воздухе и просто на диване полежать. Но и о спорте забывать в эти дни не буду, потому что он меня тоже расслабляет: покатаюсь на лыжах в своё удовольствие, побегаю кроссы, похожу в тренажёрный зал», — поделился Терентьев.