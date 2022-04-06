«Отсутствие России — это катастрофа». Экс главный тренер Финляндии об отстранении лыжников

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Юлхя прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить российских лыжников от международных соревнований.

«Если русские не будут участвовать в гонках — это катастрофа. Один крупный участник соревнований оказывается вне игры. Международный лыжный спорт не вынесет этого. И, как сказала Елена Вяльбе (президент ФЛГР, главный тренер команды. — Прим. «Чемпионата»), Россия, возможно, тоже», — приводит слова Юлхя финское издание Iltalehti.

Ранее Елена Вяльбе предупредила о крайне неприятных последствиях для России в случае продления отстранения на следующий сезон.

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