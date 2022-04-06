«У меня не было того, что происходит с Логиновым». Дементьев об окончании дисквалификации

Российский лыжник, олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев сообщил, насколько тяжело ему было возвращаться после дисквалификации.



«Тяжело. Но у меня была большая поддержка от семьи, от родителей и друзей, от региона. Я переживал, как это будет выглядеть со стороны соперников, когда я вернусь, но ничего подобного тому, что до сих пор происходит с биатлонистом Александром Логиновым, не было и в помине. Никто мне не сказал, что я не должен бегать рядом с ними. Возможно, причина в том, что мне не удалось выйти на свой же привычный уровень. Я не отнимал у них медали, как это регулярно делает Саша. Визуально у меня со всеми соперниками были нормальные отношения, но что они чувствовали, сказать не могу», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.