«У меня не было того, что происходит с Логиновым». Дементьев об окончании дисквалификации

Российский лыжник, олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев сообщил, насколько тяжело ему было возвращаться после дисквалификации.
«Тяжело. Но у меня была большая поддержка от семьи, от родителей и друзей, от региона. Я переживал, как это будет выглядеть со стороны соперников, когда я вернусь, но ничего подобного тому, что до сих пор происходит с биатлонистом Александром Логиновым, не было и в помине. Никто мне не сказал, что я не должен бегать рядом с ними. Возможно, причина в том, что мне не удалось выйти на свой же привычный уровень. Я не отнимал у них медали, как это регулярно делает Саша. Визуально у меня со всеми соперниками были нормальные отношения, но что они чувствовали, сказать не могу», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 6 апреля 2022
-
16:50
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:36
-
14:00
-
08:43
-
08:09
- 5 апреля 2022
-
22:12
-
21:40
-
20:40
-
20:05
-
19:10
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:49
-
17:31
-
15:05
-
15:01
-
14:58
-
14:47
-
14:02
-
13:51
-
12:50
-
11:27
-
11:01
-
10:41
-
10:31
-
10:01
-
09:36
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:41
-
21:57