Евгений Дементьев рассказал, как выступал на ЧМ с запрещённой надписью на шортах

Российский лыжник, олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев рассказал, как однажды бежал на чемпионате мира с запрещённой надписью на шортах.



«Расскажу историю с прошлого чемпионата мира в Валь-ди-Фьемме. Перед первой гонкой я получил экипировку, пробежал гонку, а вечером в общей группе сообщение о том, что жюри соревнований приняло решение не наказывать Евгения Дементьева за нарушение правил. Я бежал в шортах с надписью RUSSIA. А это было запрещено на чемпионатах мира из-за санкций, наложенных на наш спорт. Видимо, я прослушал какие-то указания и не заклеил надпись, и из сборной России единственным бежал в таких шортах. На старте мне никто ничего не сказал, а уже после финиша я узнал о запрете», — сообщил Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.