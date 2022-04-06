Вероника Степанова — о тредбане в ОКР: какая-то «пещера Алладина»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова поделилась впечатлениями от тредбана, приобретённого Олимпийским комитетом России (ОКР).

«Тредбан в Инновационном центре ОКР — это какая-то «пещера Алладина», управляемая при этом мудрецами:

Qualisys motion capture cameras по всем углам, газоанализатор, Catapult и, разумеется, сам Rodby 3500 – всё протестировали немного. Руководят этим «хозяйством» патриарх тренерского цеха Александр Алексеевич Грушин (увы, фото с ним у меня нет) и олимпийский чемпион Михаил Иванов.

Польщена знакомством и шансом потренироваться в самой современной лыжной лаборатории планеты в 2022 году!» — написала Степанова в своём телеграм-канале.

Тредбан — это устройство, работающее по принципу беговой дорожки, которое предназначено для медико-биологических исследований, оценки физической работоспособности человека.

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