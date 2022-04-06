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Йоханнес Клебо не смог одержать победу в командном спринте на чемпионате Норвегии

Йоханнес Клебо не смог одержать победу в командном спринте на чемпионате Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не сумел выиграть командный спринт в рамках второй части чемпионата Норвегии, который проходит в Лигне.

В тандеме с Мартином Буварпом Клебо завоевал серебро. Лыжники представляли мультиспортивный клуб Byåsen. Победителями соревнований стали Каспер Стадаас и Харальд Аструп Арнесен. Тройку призёров замкнули Эвен Нортуг и Хокон Скаанес.

В женских соревнованиях участие приняла четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг. Она в тандеме с 18-летней Ингеборг Остгард заняла шестое место. Победу в командном спринте одержали Мария Харц Меллинг и Кристине Ставос Скистад. Серебро завоевали Магни Смедас и Теа Серум, бронзу — Майкен Касперсен Фалла и Йоханна Хауге Харвикен.

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