Норвежское ТВ отказалось от показа прощальной гонки Терезе Йохауг в пользу горнолыжников

Норвежский национальный телеканал NRK отказался от показа второй части чемпионата Норвегии по лыжным гонкам, который стартовал в Лигне. Именно там четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг провела последнюю гонку в качестве профессионального спортсмена.
Йохауг в тандеме с 18-летней Ингеборг Остгард заняла шестое место в командном спринте.
Вместо лыжных гонок NRK покажет горнолыжный чемпионат Норвегии, который проходит в Нарвике. Отметим, что первую часть национальных соревнований по лыжным гонкам канал показал.
«Мы сделали выбор в пользу горнолыжников, это займёт у нас четыре дня производства. У нас не хватит ресурсов, чтобы показать всё. Мы должны были расставить приоритеты. Мы показывали Терезе во всех гонках после того, как она объявила об уходе. Конечно, если бы у нас было достаточно ресурсов и мощностей, мы бы были там (в Лигне), но у нас этого нет», — приводит слова редактора NRK Эгиля Сундвора Nettavisen.
- 6 апреля 2022
-
23:01
-
22:50
-
22:04
-
21:37
-
20:13
-
17:46
-
16:50
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:36
-
14:00
-
08:43
-
08:09
- 5 апреля 2022
-
22:12
-
21:40
-
20:40
-
20:05
-
19:10
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:49
-
17:31
-
15:05
-
15:01
-
14:58
-
14:47
-
14:02
-
13:51
-
12:50
-
11:27
-
11:01
-
10:41