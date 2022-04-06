Норвежское ТВ отказалось от показа прощальной гонки Терезе Йохауг в пользу горнолыжников

Норвежский национальный телеканал NRK отказался от показа второй части чемпионата Норвегии по лыжным гонкам, который стартовал в Лигне. Именно там четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг провела последнюю гонку в качестве профессионального спортсмена.

Йохауг в тандеме с 18-летней Ингеборг Остгард заняла шестое место в командном спринте.

Вместо лыжных гонок NRK покажет горнолыжный чемпионат Норвегии, который проходит в Нарвике. Отметим, что первую часть национальных соревнований по лыжным гонкам канал показал.

«Мы сделали выбор в пользу горнолыжников, это займёт у нас четыре дня производства. У нас не хватит ресурсов, чтобы показать всё. Мы должны были расставить приоритеты. Мы показывали Терезе во всех гонках после того, как она объявила об уходе. Конечно, если бы у нас было достаточно ресурсов и мощностей, мы бы были там (в Лигне), но у нас этого нет», — приводит слова редактора NRK Эгиля Сундвора Nettavisen.